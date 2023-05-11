Filede şampiyonluk düğümü çözülecek mi

Editör: Fatma Demirkaya
Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, bu akşam Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak dev derbi TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
SERİDE DURUM 2-0
Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde.
Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitirecek.
Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi amaçlıyor.