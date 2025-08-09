Filenin Efeleri Macarlara set vermedi!

Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Efeleri Macarlara set vermedi!

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan'a konuk olan Filenin Efeleri sahadan 3-0 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Macaristan'la karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 25-16,25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazandı.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçında 2. galibiyetini alan Filenin Efeleri, A grubundaki puanını 6'ya yükseltti.

Millilerimiz bir sonraki maçında 13 Ağustos tarihinde, evinde grubun lideri Danimarka ile karşılaşacak.

