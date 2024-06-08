Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki 7. maçında ilk galibiyetini aldı

Selahattin Ekrekli
Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki 7. maçında ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında İran'ı 3-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetine imza attı.

Türkiye ve İran, Milletler Ligi'nde karşı karşıya geldi.

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Turnuvada galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde kazanan milliler oldu.

İran'ı 3-1'lik sonuçla geçen Ay Yıldızlılar, 7. maçında ilk galibiyetini aldı.

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SET SAYILARI
1. SET: 25-22 (İran)
2. SET: 25-23 (Türkiye)
3. SET: 25-23 (Türkiye)
4. SET: 27-25 (Türkiye)

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A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi programı şu şekilde:

9 Haziran: Türkiye-Almanya

18 Haziran: Bulgaristan-Türkiye

20 Haziran: Türkiye-Arjantin

21 Haziran: Türkiye-Sırbistan

23 Haziran: Türkiye-İtalya

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