Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki 7. maçında ilk galibiyetini aldı

Türkiye ve İran, Milletler Ligi'nde karşı karşıya geldi.
Turnuvada galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde kazanan milliler oldu.
İran'ı 3-1'lik sonuçla geçen Ay Yıldızlılar, 7. maçında ilk galibiyetini aldı.
SET SAYILARI
1. SET: 25-22 (İran)
2. SET: 25-23 (Türkiye)
3. SET: 25-23 (Türkiye)
4. SET: 27-25 (Türkiye)
A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi programı şu şekilde:
9 Haziran: Türkiye-Almanya
18 Haziran: Bulgaristan-Türkiye
20 Haziran: Türkiye-Arjantin
21 Haziran: Türkiye-Sırbistan
23 Haziran: Türkiye-İtalya
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