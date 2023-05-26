Filenin Efeleri sahaya iniyor

A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2023 Avrupa Altın Ligi'nde yarın ilk kez sahaya çıkacak. Filenin Efeleri'nin rakibi ise Danimarka.

Filenin Efeleri sahaya iniyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Filenin Efeleri, milli takım sezonuna 2023 Avrupa Altın Ligi ile start veriyor.

A Grubu'nda mücadele eden Milliler ilk maçında Danimarka deplasmanında galibiyet arayacak.

Türkiye, 2004'ten bu yana farklı isimlerle yapılan organizasyonun en başarılı ülkesi olarak dikkat çekiyor.

Turnuvaya 12 kez katılım gösteren Filenin Efeleri, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 2019 ve 2021 yıllarında zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz sene ise finalde Çekya'ya mağlup olmuştu.

Daha önce 6 kez bu organizasyonda yer alan Danimarka'nın ise henüz madalyası yok. İlk kez 2013'te boy gösteren İskandinav ülkesi, en büyük başarısını 2017'de 4'üncü olarak kazandı.

Türkiye ile Danimarka, farklı isimlerle yapılan organizasyonda 3'üncü kez karşılaşacak. İki ülke arasında 2014'te oynanan grup mücadelelerinde gülen taraf Filenin Efeleri olmuştu.

Danimarka - Türkiye mücadelesi saat 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.


Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bu ünlüyü tanıdınız mı? Güncel
Bu ünlüyü tanıdınız mı?
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor Dünya
İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor
Tanju Okan'ın aşık olup kavuşamadığı kadın kimdi? Kadınım şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı Magazin
Tanju Okan'ın aşık olup kavuşamadığı kadın kimdi? Kadınım şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı
Suriyelilerin Kuran Kursu'nda İngiliz ve İtalyan yetkili. Türkiye Taliban mı yapılıyor Güncel
Suriyelilerin Kuran Kursu'nda İngiliz ve İtalyan yetkili. Türkiye Taliban mı yapılıyor
Güvenlikçi müşterileri tabancayla vurdu Güncel
Güvenlikçi müşterileri tabancayla vurdu