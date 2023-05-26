Filenin Efeleri sahaya iniyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Filenin Efeleri, milli takım sezonuna 2023 Avrupa Altın Ligi ile start veriyor.

A Grubu'nda mücadele eden Milliler ilk maçında Danimarka deplasmanında galibiyet arayacak.

Türkiye, 2004'ten bu yana farklı isimlerle yapılan organizasyonun en başarılı ülkesi olarak dikkat çekiyor.

Turnuvaya 12 kez katılım gösteren Filenin Efeleri, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 2019 ve 2021 yıllarında zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz sene ise finalde Çekya'ya mağlup olmuştu.

Daha önce 6 kez bu organizasyonda yer alan Danimarka'nın ise henüz madalyası yok. İlk kez 2013'te boy gösteren İskandinav ülkesi, en büyük başarısını 2017'de 4'üncü olarak kazandı.

Türkiye ile Danimarka, farklı isimlerle yapılan organizasyonda 3'üncü kez karşılaşacak. İki ülke arasında 2014'te oynanan grup mücadelelerinde gülen taraf Filenin Efeleri olmuştu.

Danimarka - Türkiye mücadelesi saat 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.



