Filenin Sultanları dağıldı

Düzenleme: Ebrar Kadir Taban
Filenin Sultanları dağıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile karşılaştı. İtalya'ya 3-0 mağlup olan Sultanlar, gruptan ikinci olarak çıktı.

Filenin Sultanları, Olimpiyat'ta gruptaki son maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Altın kızlar, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve grubu ikinci tamamladı.

İtalya maça iyi başladı ve ilk seti 25-14 kazanmayı başardı.

İstediği oyunu ortaya koyamayan Sultanlar, ikinci setten de 25-16 mağlup olarak ayrıldı.

Başa baş geçen üçüncü seti 25-21 kazanan İtalya, maçı bitirdi ve toplamda sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.

GRUBU İKİNCİ TAMAMLADI
Türkiye, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya karşı müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazandı.

İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Türkiye, 3-1 kazanmayı başardı.

Son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları çeyrek final maçını 6 Ağustos Salı günü oynanacak.

Yarı final maçları 8 Ağustos Perşembe, üçüncülük maçı 10 Ağustos Cumartesi ve final maçı ise 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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