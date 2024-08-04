Filenin Sultanları dağıldı

Filenin Sultanları, Olimpiyat'ta gruptaki son maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Altın kızlar, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve grubu ikinci tamamladı.
İtalya maça iyi başladı ve ilk seti 25-14 kazanmayı başardı.
İstediği oyunu ortaya koyamayan Sultanlar, ikinci setten de 25-16 mağlup olarak ayrıldı.
Başa baş geçen üçüncü seti 25-21 kazanan İtalya, maçı bitirdi ve toplamda sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.
GRUBU İKİNCİ TAMAMLADI
Türkiye, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya karşı müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazandı.
İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Türkiye, 3-1 kazanmayı başardı.
Son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları çeyrek final maçını 6 Ağustos Salı günü oynanacak.
Yarı final maçları 8 Ağustos Perşembe, üçüncülük maçı 10 Ağustos Cumartesi ve final maçı ise 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.