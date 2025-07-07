Filenin Sultanları'nda sakatlık şoku! İki yıldız kadroda yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları'nda sakatlık şoku! İki yıldız kadroda yok

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın VNL 3. hafta kadrosu açıklandı. Kadroda iki önemli oyuncumuz yer almadı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 3. hafta kadrosu duyuruldu. Kadroda dikkat çeken eksiklikler ise Hande Baladın ve Cansu Özbay oldu.

HANDE BALADIN VE CANSU ÖZBAY KADROYA DAHİL EDİLMEDİLER

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hande Baladın’ın devam eden tedavi süreci nedeniyle VNL'nin üçüncü haftasında forma giyemeyeceği belirtildi. Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında yaşadığı zorlanma ve ağrı sebebiyle sağlık ekibinin kararı doğrultusunda kadroya alınmadı.

Filenin Sultanları'nın kadrosunda Simge Aköz de yer almadı. Bu sebepten ötürü parkeye kaptan olarak Meliha Diken çıkacak

İşte millilerin kadrosu;

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