Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç düğünü yapmadan altınları dizdi

Bu yaz Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri’nde şampiyon olarak çıktığı her organizasyonu kazanan Filenin Sultanları’nın liberosu Ayça Aykaç son paylaşımıyla dikkat çekti.

Önümüzdeki günlerde nişanlısı Mert Altıntaş ile dünya evine girecek olan Ayça Aykaç yaptığı paylaşımda 'Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım' dedi.

Milli voleybolcunun bu paylaşımına tebrik mesajları yağarken bazı kullanıcılar "Altını düğünden önce alan tek gelin" yorumunu yaptı.