Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Milliler, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın başında bulunduğu Japonya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak.

Ligde normal sezonu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 6. sırada yer aldı.

Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.

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Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.

Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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