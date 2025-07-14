Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek

Yaz transfer dönemine forvet Jhon Duran ve sol bek Archie Brown ile giriş yapan Fenerbahçe, stoper ve hücumcu orta saha takviyelerini de tamamlıyor. Başkan Ali Koç'un bizzat devreye girerek Paris Saint-Germain'den, Marco Asensio ve Milan Skriniar transferinin bitirilmesi yönünde talimat verildiği iddia edildi.

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ALİ KOÇ BÜYÜK OYNUYOR

Fenerbahçe, 29 yaşındaki İspanyol 10 numara Marco Asensio ile yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşmış ve oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile pazarlıklara başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin, Fransız devini bonus ve taksit şeklinde 15 milyon euroya ikna ettiği öğrenildi.

Kanarya'nın yine Paris Saint-Germain'den, Milan Skriniar transferinde de mutlu sona çok yakın olduğu kaydedildi. Geçen sezon 6 ay kiralık oynayan ve takımın liderlerinden olan Slovak savunmacı, Mourinho'nun baskılarıyla yeniden çubuklu formayı giymeye sıcak bakıyor.

MILAN SKRINIAR İLE ORTA YOL BULUNMAK ÜZERE

30 yaşındaki futbolcu için Paris ekibiyle 10 milyon euroya anlaşıldı. Maaş talebinde 8 milyon euroya inen Skriniar'a da 6 milyon euro önerildi. Bonus maddeleriyle bu farkın kapanması bekleniyor.

Yönetimin hedefi, Paris Saint-Germain'den iki futbolcuyu aynı uçakla İstanbul'a getirmek.

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