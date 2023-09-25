Filenin Sultanları'nın yeni rakipleri belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Dünya sıralamasında 1 numarada bulunan Kadın Milli Voleybol Takımımız, Japonya'daki olimpiyat elemelerinde 7 maçta 7 galibiyet alarak, Paris'teki olimpiyatlara katılmayı garantiledi.

Muhteşem bir dönem geçiren, Milletler Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu'nu da kazanan Filenin Sultanları gözünü şimdi olimpiyat oyunlarına çevirdi.

Altın kızlarımızın Paris Olimpiyatları'nı kazanmak için mücadele vereceği 11 takımdan 6'sı belli oldu.

Diğer 5 takım, Milletler Ligi sonucu oluşacak dünya sıralamasının ardından belli olacak.

Milli Takımımızla birlikte Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Fransa da ev sahibi olduğu için doğrudan katılacak.

Paris Olimpiyat Oyunları 2 - 18 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.