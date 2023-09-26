Filipinler, Çin’in yerleştirdiği yüzen bariyeri kaldırdı

Filipinler, Çin sahil güvenliği tarafından Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bölgeye yerleştirilen yüzen bariyerleri kaldırdığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Filipinler, Çin’in yerleştirdiği yüzen bariyeri kaldırdı

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yüzen bariyerler krizi devam ediyor. Filipinler Sahil Güvenliği, Çin’in Filipinli balıkçı teknelerinin geçişini engellenmek amacıyla tartışmalı Scarborough Resifi çevresine yerleştirdiği 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyerin düzenlenen operasyonla kaldırdığını açıkladı.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, Çin’in yeniden bariyer yerleştirebileceğini ve tehlikeli adımlar atabileceğini belirterek, Filipinler’in geri adım atmayacağını ve denizdeki faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti. Bariyerlerin Filipinli balıkçıların faaliyetlerini engellediğini kaydeden Tarriela, resifin 2016’da alınan tahkim kararına göre Filipinli balıkçıların geleneksel balıkçılık alanı olduğunu söyledi.

Tarriela bu nedenle resifte Filipinli balıkçılara yönelik herhangi bir engelin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

Çin sahil güvenliği, geçtiğimiz hafta tartışmalı Scarborough Resifi çevresine yüzen bariyer yerleştirmiş, Filipinli yetkililer ise bu uygulamanın yasadığı olduğu gerekçesiyle Çin’e tepki göstermişti.

Filipinler, Scarborough Resifi’nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor.

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