Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, Güney Çin Denizi'nde artan Çin baskısıyla karşı karşıya kalırken Cuma günü yaptığı açıklamada Japonya ile yeni bir anlaşmaya imza atıldığını doğruladı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 400 milyon dolardan fazla değere sahip bir anlaşmayla Japonya'dan beş sahil güvenlik devriye gemisi satın almayı kabul ettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında Japonya'nın Filipinler'e 5 adet, 97 metrelik çok amaçlı müdahale gemisi satın alması için 64,38 milyar yen, yani 413 milyon dolar kredi vereceği ve gerekli destek tesislerinin geliştirilmesi için de ayrıca ödeme yapacağı belirtildi.

Açıklamada Filipin Sahil Güvenlik'e atıfta bulunularak, "Bu, özellikle sınır aşan suçlarla mücadelede denizcilik operasyonlarına yönelik yeteneklerini geliştirmesine destek olacaktır" denildi.

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