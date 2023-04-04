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ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor, Filipinlerde 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:06
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Filipinlerde 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak

ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor, Filipinlerde 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak
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Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu.

Daha önce bu kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu dört üsse ABD askerlerinin konuşlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Hint Pasifik bölgesindeki güvenlik, insani yardım ve doğal afetler dahil işbirliği yapılacağı kaydedildi.

ABD, daha önce Filipinlerin savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı.

Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor. (AA)

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