Filipinler'de aşırı sıcaklarda 6 kişi öldü

Filipinler Sağlık Bakanlığı (DOH) hava sıcaklıklarına bağlı olarak hayatını kaybedenlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, 1 Ocak - 18 Nisan tarihleri arasında 34 kişinin aşırı sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada, bunlardan 6’sının hayatını kaybettiği aktarıldı.

34 vaka, ülkenin; Visayas, Ilocos ve Soccsksargen bölgelerinden bildirildi.

SICAKLIKLAR 42 DERECEYİ AŞTI

Filipinler'de aralarında Metro Manila'nın da bulunduğu 11 bölgede 42 santigrat dereceyi aşan sıcaklık değerlerinin insan sağlığı için risk oluşturduğu açıklanmıştı.

Yetkililer aşırı sıcakların önümüzdeki aya kadar süreceği uyarısında bulunmuş, birçok okul tatil edilmişti.