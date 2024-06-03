Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama: Alarm seviyesi yükseldi

Volkanik gaz ve küllerin 5 kilometreye kadar ulaşmasıyla birlikte bölgede alarm seviyesi yükseltildi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Negros Adaları'ndaki Kanlaon Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilikler nedeniyle alarm seviyesinin ikinci seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca bölgede volkanik patlama öncesinde küçük çaplı tektonik depremlerin kaydedildiği belirtildi.

Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol, "Bu ilk patlamalar volkanik patlamalardır. Ancak daha tehlikeli magmatik patlamalara dönüşebilir" açıklamasında bulundu. Bacohol, patlama sonucunda oluşan volkanik küllerin atmosfere karıştığını ve halkın maske takması gerektiğini vurguladı.

Negros Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kül yağışlarına karşı önlem almaları gerektiği ve açık havada maske kullanmaları çağrısında bulunuldu.