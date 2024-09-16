Filipinler'de muson yağmurları can aldı

Filipinler'de etkili olan "Ferdie" ve "Gener" tropikal siklonları ve muson yağmurları nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandığı açıklandı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) paylaşım gerçekleştirdi.

Açıklamada, ülkede etkili olan "Ferdie" ve "Gener" tropikal siklonları ve muson yağmurları sebebiyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hava koşullarının ülkenin çeşitli bölgelerinde 86 bini aşkın aileyi olumsuz etkilediği ve yaklaşık 210 evin hasar gördüğü açıklanırken, 2 kişinin kaybolduğu kaydedildi.