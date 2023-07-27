Filipinlerde tekne faciası. En az 25 ölü

Filipinler'de bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişi öldü. Kayıp olduğu belirtilen 6 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Filipinlerde tekne faciası. En az 25 ölü

Filipinler’in Rizal eyaletindeki Binangonan kasabasında bir tekne, kıyıdan 45 metre uzakta alabora oldu. Teknenin, yolcuların şiddetli rüzgarlar nedeniyle panik yapıp bir tarafa yönelmesi nedeniyle devrildiği belirtildi.

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG) ekipleri, alabora olan teknede bulunan 71 kişiden 25’inin öldüğünü, 40’ının kurtarıldığını duyurdu. Kayıp olduğu bildirilen 6 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bu arada Filipinler’i dün vuran Doksuri Tayfunu’nun neden olduğu sel ve toprak kayması sebebiyle de 7 kişi yaşamını yitirmişti. Tayfunun etkisini kaybetmesiyle birlikte bazı bölgelerde feribot ve tekne seferleri yeniden başlamıştı.

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