Filipinler'de yanardağ alarmı

Filipinler'de yer alan Mayon Dağı lav ve sülfürik gaz püskürttüğü için binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Filipinler'de yanardağ alarmı

Editör: Özlem Kıral

Yetkililer, Filipinler'in en aktif yanardağının lav ve sülfürik gaz püskürtmeye başlamasının ardından ülkenin ana adasının güneydoğusundaki yaklaşık 13 bin kişinin tahliyesine yol açtığını söyledi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü , Mayon Dağı yanardağının 6 kilometrelik yarıçaplı "tehlikeli bölgesi" içindeki herkesin kaya düşmeleri, toprak kaymaları ve balistik parçalar tehlikesi nedeniyle tahliye edilmesini tavsiye etti.

Filipin İl Bilgi Ofisi, yanardağdaki alarm seviyesinin Perşembe günü olası 5'te 3'e yükseltilmesinden bu yana, tehlikeli bölgede yaşayan sakinlerin %88'inin tahliye edildiğini ve geri kalanının yeniden yerleştirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.

Manila'nın yaklaşık 330 kilometre (205 mil) güneydoğusundaki Luzon adasında yer alan Mayon, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor.

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü Spor
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir?
12 PKK'lı terörist öldürüldü Güncel
12 PKK'lı terörist öldürüldü
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı Spor
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek Güncel
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor Siyaset
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor