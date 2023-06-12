Filipinler'de yanardağ alarmı

Editör: Özlem Kıral

Yetkililer, Filipinler'in en aktif yanardağının lav ve sülfürik gaz püskürtmeye başlamasının ardından ülkenin ana adasının güneydoğusundaki yaklaşık 13 bin kişinin tahliyesine yol açtığını söyledi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü , Mayon Dağı yanardağının 6 kilometrelik yarıçaplı "tehlikeli bölgesi" içindeki herkesin kaya düşmeleri, toprak kaymaları ve balistik parçalar tehlikesi nedeniyle tahliye edilmesini tavsiye etti.

Filipin İl Bilgi Ofisi, yanardağdaki alarm seviyesinin Perşembe günü olası 5'te 3'e yükseltilmesinden bu yana, tehlikeli bölgede yaşayan sakinlerin %88'inin tahliye edildiğini ve geri kalanının yeniden yerleştirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.

Manila'nın yaklaşık 330 kilometre (205 mil) güneydoğusundaki Luzon adasında yer alan Mayon, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor.