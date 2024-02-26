Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti

Abbas'ın, Iştiyye ile Ramallah'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında aldığı karar resmiyet kazandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, hükümetin istifasını kabul ederken, Iştiyye ve kabinedeki bakanlardan yeni bir hükümet kuruluncaya kadar "geçici hükümet" olarak görevlerine devam etmelerini talep etti.

Başbakan Muhammed Iştiyye, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında istifasını sunduğunu duyurmuştu. Iştiyye, istifasını Filistin davasının ve siyasi rejiminin karşılaştığı zorluklar ve Gazze'deki insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle açıklamıştı.