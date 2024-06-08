Filistin Devlet Başkanı'ndan BMGK'ya ‘acil toplantı’ çağrısı

Kaynak: İHA
Filistin Devlet Başkanı'ndan BMGK'ya ‘acil toplantı’ çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in 210 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının ardından BMGK'ya ‘acil toplantı’ çağrısında bulundu.

İsrail bugün tüm dünyadan gelen tepkileri hiçe sayarak Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarını sürdürdü. Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresinde bugün gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 210 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) “acil” toplantı çağrısında bulundu.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Abbas’ın, BMGK'nın acil bir oturum düzenlemesi amacıyla Arap ve uluslararası yetkililerle yoğun diplomatik çabalar yürüttüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada amacın İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırganlığın ele almak ve İsrail işgalini, acil ateşkes çağrısında bulunanlar da dahil olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak olduğu açıklandı.

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