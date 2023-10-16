Filistin Devlet Başkanı’ndan flaş Hamas açıklaması

İsrail- Hamas savaşı devam ederken Filistin Devlet Başkanı’ndan Hamas’la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Filistin Devlet Başkanı’ndan flaş Hamas açıklaması

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlattığı saldırıda İsrail Gazze’yi art arda bombalıyor. Çatışmalar 10. dünde de devam ederken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abbas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Abbas, her iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu belirterek, her iki tarafa da tutuklu, esir ve sivillerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

“HAMAS FİLİSTİN’İ TEMSİL ETMİYOR”

Şiddete karşı olduğunu tekrar ederek, Hamas’ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığına işaret eden Abbas, “İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü’dür. Başka bir örgütün politikaları değildir” ifadelerini kullandı.

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NELER OLDU?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin ", İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de 9, Lübnan’da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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