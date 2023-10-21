Filistin için sokağa dökülenlere Azerbaycanlı spikerden ders gibi sözler

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail’in saldırılara çok sert tepki vermesiyle Filistin-İsrail çatışmaları dünya gündeminden düşmüyor.

Filistin’de sivillerin hayatını kaybetmesi ise uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

FİLİSTİN NEDEN ERMENİSTAN’I TUTTU

Azerbaycanlı spiker, Filistin’in hiçbir zaman Azerbaycan’a destek vermediğini dile getirdi. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ederek yıllarca sivilleri katletmesine Filistin’in tepki göstermemesine ve Ermenistan’ı desteklemesine sitem eden kadın spiker, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

Filistin Filistin diyorsunuz, ne oldu Azerbaycan demekten yoruldunuz mu?

Müslüman Müslümana destek olmalıdır.

Terter’de destek olmadınız bize, Gence’de de destek olmadınız, Berde’de destek olmadınız.

Niye Müslüman kardeşlerinize destek olmadınız?

Neden Ermenistan’ı tuttunuz?

Sivillerin öldürülmesine, bir çocuğun burnunun bile kanamasına, elinin bile kesilmesine karşıyız. İster Filistin’de olsun ister İsrail’de.

Filistinli hiçbir haberci böyle bir çıkış yapmadı? Bizim öldürülen günahsız çocuklarımız hakkında.

O bakımdan esas mesela insan olmaktır. İster Müslüman ol, ister Hristiyan ol. Önemli olan insan olmaktır.