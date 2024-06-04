Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı’na devlet nişanı verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı’na devlet nişanı verdi

Filistin Devleti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin meselesiyle ilgili gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen törende, Petro'ya devlet nişanını takdim eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Petro'ya Filistin'in maruz kaldığı haksızlıkları dünyaya duyurmasından dolayı teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından devlet nişanını paylaşan Petro, "Bu nişanı bana layık gören Filistin halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Maliki ise konuşmasında, Petro'nun Filistin halkına yapılan haksızlıkları dile getirmesi ve İsrail'in saldırılarına sert tepki göstermesinden bahsetti.

Kolombiya, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen kestiğini duyurmuştu.

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