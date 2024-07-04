Filistin yanlıları Parlamento'yu bastı

Kaynak: Haber Merkezi
Filistin yanlıları Parlamento'yu bastı

Filistin yanlısı protestocular, Avustralya Parlamentosu'nun çatısına çıkarak Gazze'deki savaşı eleştiren pankartlar açtı.

Avustralya Parlamentosu, Filistin yanlısı göstericilerin binanın çatısına çıkmaları üzerine kapatıldı. Bir kaç saat önce gerçekleşen olayın, ülkede iklim krizi ve yerli haklarını öne çıkaran aktivist bir grup tarafından organize edildiği söyleniyor.

Yerel saatle 10.00 civarında, kömür karşıtı protestocular ilk başta polisi ve parlamento güvenlik görevlilerini binanın içindeki fuayeye çektiler. Kendilerini mermer sütunlara bağladılar ve yerlerinden çıkarılıp dışarı atılırken ikinci bir grup protestocu, Parlamento Binası'nın ana girişinin üzerinden çatıya çıktılar.

Filistin yanlısı aktivistler, Gazze savaşını ve Avustralya yerlilerine yönelik muameleyi protesto eden pankartlar açtılar. Bunların arasında binanın halka açık girişinin üzerindeki "savaş suçları" ifadesinin yanı sıra çatışmaların bir listesini ve "burada etkinleştirildi" ifadelerini taşıyan kırmızıbir ok da vardı. Bir diğer pankartta ise "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" yazıyordu.

Renegade Activists adlı grup çatıda bir basın açıklaması da yaptıktan sonra üzerlerinde "savaş suçları" ve ayrıntılı şikayetlerin yazılı olduğu kağıt uçaklar fırlattılar.

Protestocular eylemlerini 4 Temmuz'a denk getirerek Avustralya'nın küresel çatışmalarda ABD'ye verdiği desteği kınadılar.

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