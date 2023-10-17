Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir hastaneyi bombalaması sonucu 500 kişinin ölmesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı yas ilan etmeye sevk etti.

KAYNAK: AA
Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

Abbas, İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan ettiğini açıkladı.

Hastane tamamen yıkıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesine saldırdığını belirtti. Sözcü, hastanenin tamamen yıkıldığını ve içerideki hastaların, doktorların ve hemşirelerin çoğunun öldüğünü kaydetti. Sözcü, saldırının uluslararası insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

Gazze’de ölü sayısı artıyor

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 11 gündür devam ediyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı “Aksa Tufanı” adını verdiği kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı. Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria 'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de 9, Lübnan 'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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