Filistin’de ateşkes için tek yol ortaya çıktı

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. İki taraf da büyük kayıplar verirken bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Olası bir dünya savaşına karşı tüm devletler alarma geçmiş durumda.

Taraflar için ateşkes yolları da aranırken, bunun nasıl sağlanabileceğini ABD’nin İsrail eski büyükelçisi açıkladı.

Milliyet’te yer alan habere göre, ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Micheal Oren, Netanyahu'nun 'Savaşta yeni bir aşama başlıyor' sözlerini değerlendirdi. CNN International'a konuşan Oren olası bir ateşkesin hangi şartlarda sağlanacağını da açıkladı. Oren'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

Sunucu: Netanyahu'nun 'Yeni aşama' ifadesi ne anlama geliyor?

Micheal Oren: 'Bu açıklamada İsrail'in geçmiş dönemde yaptığı açıklamalara benziyor. Burada bir Amerikan modelini konuşuyoruz. Bu model şu şekilde işliyor; Askerler bir mahallede kontrolü sağlar, sonra bir başkasında sonra da bir başkasında. Bu modelle birlikte kayıplar ve zaiyatlar azalır. Şunu unutmayın, oraya göndereceğimiz insanlar bizim çocuklarımız, bizim babalarımız ve bizim annelerimiz. Orada bir bedel ödeyeceğiz ve bunu mümkün olduğunca düşük seviyede tutmak istiyoruz.

Bunun bir diğer avantajı da Hamas'a yönelik baskının artacak olması. Hamas bu sayede rehinelerin sağlık durumuna daha dikkat edecektir'

KATAR'IN HAMAS'LA TEMASI

Açıklamalarının devamında Katar'ın bölgedeki ara buluculuğu hakkında da konuşan Oren 'Tabi ki, Katar Hamas ile görüşüyor. Bence bu mantıklı, Hamas'ın üyeleri İsrail hapishanelerinde, bu toplum için kabul edilemez bir şey. Katar'ın temaslarında elbette olumsuz bir durum yok.

ATEŞKES İÇİN TEK ŞART

Sunucunun, 'Ölü sayısının artması, dünyada tepkilere neden oldu. ABD ateşkes teklifini BM'de veto etti, Washington şimdi ise tam tersi bir çağrıda bulunuyor. Sizce ABD, İsrail'i bir ateşkes için ikna edebilir mi?' sorusuna Oren 'İkna edebilir ancak burada bir 'karşılık' lazım. Hamas'ında böyle bir durumda bir şeyler vermesi gerekiyor. Ben daha önce rehinelerin ailelerini ziyaret ettim. Büyük bir acı yaşıyorlar, ailelerinden hiçbir haber alamıyorlar. Burada 220'den fazla aileden bahsediyoruz. Bu yüzden kesinlikle ateşkes için 'karşılık' gerekiyor. Rehinelerin kimliğini, fiziksel durumlarının iyi olup olmadığını bilmemiz gerekiyor' şeklinde cevap verdi.