Filistin'de dengeler hayliden hayli bozuldu

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, Mart 2025'te Filistin'in dış ticaret açığı 491,5 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 399,1 milyon dolara kıyasla büyük bir artışa işaret ediyor. İthalatlar yüzde 19 artarak 620,6 milyon dolara ulaştı. Bu artışta, İsrail'den yapılan alımların yüzde 10 artması ve toplam ithalatın yüzde 53’ünü oluşturması etkili oldu. Diğer ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 32 oranında yükseldi.

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İHRACATTAKİ ZAYIF ARTIŞ DENGELERİ BOZUYOR

İhracat tarafında ise büyüme oldukça sınırlı kaldı. Mart ayında ihracat sadece yüzde 5 artarak 129,1 milyon dolara yükseldi. İsrail’e yapılan ihracatlar yüzde 10 artış gösterdi ve toplam ihracatın yüzde 92’sini oluşturdu. Ancak, diğer ülkelere yapılan ihracat geçen yıl aynı dönemde yüzde 23 düşerken, bu yıl mart ayında yüzde 30’luk daha da sert bir düşüş yaşadı. Bu durum, ihracatın İsrail’e aşırı bağımlı hale geldiğini ortaya koyuyor.

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EKONOMİK BAĞIMLILIK TEHLİKESİ

İsrail ile ticari ilişkilerin bu kadar yoğun olması, Filistin’in dış ekonomik risklere açık hale gelmesine neden oluyor. İthalatın yüksekliği ve ihracattaki düşüş eğilimi, ülkenin döviz dengesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, ihracat pazarlarını çeşitlendirme ve yerli üretimi teşvik etme yönünde stratejik adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.