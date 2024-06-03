Filistin’de insani kriz

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle bir milyondan fazla kişinin Refah kentini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden kaçan binlerce aile, UNRWA'nın hasar görmüş tesislerinde kalıyor. Refah kenti, İsrail’in saldırılarının en yoğun olduğu bölgelerden biri ve zorunlu tahliyeler sonucunda bir milyondan fazla kişi yerinden edildi

İsrail ordusuna ait araçların Gazze’nin doğusunda bulunan bölgelere girişi nedeniyle güvenlik endişeleri artarken bölgedeki insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.