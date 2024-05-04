Filistin’e destek gösterileri Küba’ya yayıldı

Kaynak: İHA
Filistin’e destek gösterileri Küba’ya yayıldı
ABD’deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve kısa zamanda dünyanın pek çok üniversitesine sıçrayarak devam eden üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri Küba’ya da yayıldı.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin’e destek gösterileri dünyanın pek çok yerine yayılıyor.

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Avusturalya, Fransa, İngiltere ve Meksika’da gittikçe büyüyen üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri bu defa Küba’ya sıçradı.

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Küba’daki öğrenciler başkent Havana’da bulunan Havana Üniversitesi’nde Filistin’e destek vermek için bir araya geldi. İsrail karşıtı sloganlar atan öğrenciler, Filistin’deki zulmün sona ermesini istedi.

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Gazze’de ateşkese varılması çağrısı yapan yüzlerce öğrenci, ABD'deki üniversitelerde öğrenci ve profesörlere yönelik polis baskısını da eleştirdi.

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Eyleme katılan Havana Üniversitesi Öğrenci Federasyonu Başkanı Jose Alberto Almeida, “Bugün Gazze'de yaşanan soykırım, çocukların, gençlerin, yaşlıların ölmeye devam ettiğini bilerek bir güne daha uyanmanın affedilemez olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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