Filistin’e destek gösterileri Küba’ya yayıldı

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin’e destek gösterileri dünyanın pek çok yerine yayılıyor.

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Avusturalya, Fransa, İngiltere ve Meksika’da gittikçe büyüyen üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri bu defa Küba’ya sıçradı.

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Küba’daki öğrenciler başkent Havana’da bulunan Havana Üniversitesi’nde Filistin’e destek vermek için bir araya geldi. İsrail karşıtı sloganlar atan öğrenciler, Filistin’deki zulmün sona ermesini istedi.

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Gazze’de ateşkese varılması çağrısı yapan yüzlerce öğrenci, ABD'deki üniversitelerde öğrenci ve profesörlere yönelik polis baskısını da eleştirdi.

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Eyleme katılan Havana Üniversitesi Öğrenci Federasyonu Başkanı Jose Alberto Almeida, “Bugün Gazze'de yaşanan soykırım, çocukların, gençlerin, yaşlıların ölmeye devam ettiğini bilerek bir güne daha uyanmanın affedilemez olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.