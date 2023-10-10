Filistin'e destek konvoyunda kavga çıktı

Adana'da HÜDA PAR'ın düzenlediği Filistin'e destek konvoyunda kavga çıktı.

Filistin'e destek konvoyunda kavga çıktı

Adana'da HÜDA PAR'ın düzenlediği Filistin'e destek konvoyunda kavga çıktı.

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