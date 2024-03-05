Filistin'e Özgürlük platformundan, Brezilya devlet başkanına teşekkür mektubu

Platform üyeleri, sabah saatlerinde Şişli'deki Brezilya Başkonsolosluğu'na giderek Başkonsolos Ruy Pacheco de Azevedo Amaral'ın misafiri oldular.

Amaral'a, Devlet Başkanı Lula da Silva'ya vermesi için yazdıkları destek mektubunu teslim eden platform üyeleri, daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

"Soykırımı durduralım" yazan bir pankart ve Filistin bayrağı taşıyan grubun sözcüsü olan avukat Mehmet Ali Devecioğlu, Lula da Silva'nın sergilediği duruşun tüm dünyaya örnek olmasını dilediğini söyledi.

Devecioğlu, Lula da Silva^ya gönderdikleri mektubu da okudu.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Brezilya'nın emekçilerinin, kadınlarının, halklarının Gazze için her gün daha fazla yeşerttiğinden emin olduğumuz dayanışma duygularını eyleme döken bu adımınız sonucunda, İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilmeniz karşısında, insanlıktan yana olan tüm devlet başkanları, başbakanlar ve cumhurbaşkanlarından sizinle dayanışma göstermelerini bekliyoruz.

Biliyoruz ki İsrail tarafından, hele böylesi bir dönemde istenmeyen kişi olarak ilan edilmenizi işgal ve soykırıma karşı çıkışınızın nişanesi bir barış madalyası olarak taşıyacaksınız. Gazze halkı ve öldürülen insanların, canlıların, çocukların, yaşlıların yakınları ve Refah bölgesinde sıkışmış, İsrail'in yeni terör dalgasının başlamasını büyük bir çaresizlikle bekleyen, acı ve açlık çekenler açısından siz, temsil ettiğiniz halkınız adına, somut dayanışma adımını atan kişisiniz. Tüm dünyadaki savaş karşıtları adına, Türkiye'de ekim ayından beri Gazze halkıyla dayanışma kampanyası yürüterek Filistin'in özgürlüğünü savunan işgal karşıtları adına, size ve sizin nezdinizde kalbi Gazze'yle atan bütün Brezilyalılara teşekkür ediyoruz."