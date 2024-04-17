Filistin'in BM'ye tam üyeliği BMGK'de oylamaya sunulacak

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısının oylamaya sunulacağını duyurdu.

Karar tasarısının Cezayir tarafından Arap Grubu adına hazırlandığı bildirildi.

Tasarı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyor.

Tasarı, BMGK'de 18 Nisan'da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylamaya sunulacak.

Karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesi için 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyenin 9’unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Konseyden olumlu karar çıkması halinde ise konu BM Genel Kurulu’na sevk ediliyor.

193 üyenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda da üyeliğin onay alması için oyların 3'te 2'si gerekiyor.

ABD VETO SİNYALİ VERDİ

ABD yönetimi, Filistin’in üyeliğinin gündeme geldiği önceki dönemlerde veto sinyali vermişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, konuya ilişkin tutumlarının değişmediğini kaydederek, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz" demişti.