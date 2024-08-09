Filistinlilerin bombalardan kaçarken sokak hayvanlarını da yanlarına aldığı anlar

Sena Özkan
Filistinlilerin bombalardan kaçarken sokak hayvanlarını da yanlarına aldığı anlar

Filistin’de bombalardan kaçan insanların, sokak hayvanlarını da yanlarına alarak güvenli bölgelere götürdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Filistin’de devam eden çatışmalar ve bombalamalar sırasında, bombalardan kaçan insanların sokak hayvanlarını da yanlarına alarak güvenli yerlere götürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Savaşın ortasında dahi hayvanları unutmayan, onları koruma içgüdüsüyle hareket eden Filistinlilerin bu duyarlı davranışı, izleyenlerin kalplerine dokundu.

ekran-resmi-2024-08-09-21-09-19.png

Görüntülerde, patlamaların ve yıkımların ortasında, kucaklarında ya da yanlarında köpek ve kedileriyle kaçan insanlar dikkat çekiyor. Birçok kullanıcı, savaşın en zor anlarında bile masum hayvanları kurtarmak için çaba gösteren bu insanlara büyük takdir ve destek mesajları gönderdi.

ekran-resmi-2024-08-09-21-09-41.png

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, hem hayvanseverler arasında hem de geniş kitlelerde derin bir etki yarattı. Filistinlilerin bu zor şartlarda gösterdiği insanlık, savaşın acımasızlığı karşısında umut ve merhamet dolu bir mesaj olarak değerlendirildi.

Son Haberler
46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor Yaşam
46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor
Çekilin diye bağırıp kurşun yağdırdılar Gündem
Çekilin diye bağırıp kurşun yağdırdılar
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım çalışmaları başladı Gündem
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım çalışmaları başladı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti. Bunu yapanlar yandı Ekonomi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti. Bunu yapanlar yandı
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu Video
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı Spor
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı