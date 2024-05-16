Filistinlilerin ehliyeti Türkiye'de geçerli olacak. 'Eee zaten gelmeye başlamışlardı'

Her gün yayınlanan Resmi Gazete, 15 Mayıs tarihinde dikkat çeken bir karar ile gündeme geldi. Alınan karar neticesinde Filistinlilerin, Filistin’de kullandıkları ehliyetler Türkiye’de de geçerli olacak. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Filistin Devleti hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun başlıklı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada 24 Mayıs 2022 tarihinde Filistin’in Ramallah şehrinde Türkiye ve Filistin arasında bir sürücü belgelerinin karşılıklı olarak iki ülke tarafından onaylandığı ve bu kanunun yayım tarihinden itibaren, yani 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Yayınlanan kanunun Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği de 3. Madde ile belirtildi.

FİLİSTİNLİLERİN TÜRKİYE’YE GÖÇÜ

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail-Hamas savaşından en çok Filistinli siviller etkilendi. 35 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybetmesi tüm dünyanın gündeminde. Bu savaş sürerken binlerce Filistinlinin Türkiye’ye geldikleri kayıtlara geçti.

HAMAS VE TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Savaşın başlangıcından bu yana Türkiye, HAMAS’ı uluslararası arenada savunmaya devam ediyor. HAMAS yetkililerinin Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı ile doğrudan temasları devam ederken, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Erdoğan, görüşmelerinin sonrasında ortak bir basın açıklaması yaptı.

Bu basın açıklamasında Hamas’a ilişkin sahiplenici söylemlerini devam ettiren Erdoğan, bini aşkın HAMAS üyesinin Türkiye’deki hastanelerde tedavi altında olduğunu aktarmıştı.