Filiz Akın 81 yaşında mayoyla yakalandı

Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Filiz Akın, herkesi şaşırttı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Akın, Instagram’dan denize girdiği görüntüleri paylaştı.

Siyah mayosuyla denize giren güzel yıldız, “Bugün doktorumun izniyle bu sene ilk defa denize girdim. Kulağıma hiç bir şekilde su kaçmaması gerektiği için deniz simidiyleyim. Bir önceki paylaşımdaki güzel dilek ve iltifatlarınıza çok teşekkürler” diyerek sevenlerine mesaj verdi.

Filiz Akın, 1972 yapımı Tatlı Dilim filmindeki mayokinisiyle olay yaratmıştı.