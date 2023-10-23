Filiz Akın oğluyla hasret giderdi. O anlara beğeni yağdı

Arka Sokaklar dizisinin yıldız ismi İlker İnanoğlu annesi Filiz Akın'ı ziyaret etti. Set yoğunluğundan uzun süredir görüşemediklerini söyleyen anne oğula beğeni yağdı.

Filiz Akın oğluyla hasret giderdi. O anlara beğeni yağdı

Arka Sokaklar dizisinde Engin karakterini canlandıran İlker İnanoğlu ile annesi Filiz Akın sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla gündem oldu.

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"AYLARDIR GÖRÜŞEMEMİŞTİK"

Filiz Akın, Türker İnanoğlu'ndan olan oğlu İlker İnanoğlu ile olan karelerini paylaştı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Akın, oğluyla geçirdiği vakit için “İstanbul’da “Arka Sokaklar Dizisi”sinde oynadığı için uzunca bir ara ( aylardır) görüşememiştik. Hepimiz gibi canım sıkkın ama beni güldürünceye kadar uğraşması, yarın (kemoterapiden çene kemiğim birbirine kaynadığından dolayı) zorca bir diş tedavim var onun için de moral oldu …” notunu düştü.

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İnanoğlu'nun annesine sarılarak 'Canım annem, bir tanecik annem' demesi oldukça beğenildi.

Kullanıcılardan 'Ne kadar güzel Filiz hanım sevgiler saygılar sunarım', 'Harikasınız', 'Canımız Filiz akınımız severek izliyoruz filmlerinizi siz bir tanesiniz' gibi yorumlar geldi.

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