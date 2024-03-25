Filiz akın sağlık durumunu paylaştı: '10 günüm daha var sanırım'

Kaynak: Haber Merkezi
Filiz akın sağlık durumunu paylaştı: '10 günüm daha var sanırım'
Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Filiz Akın, sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Yumurcak”, “Tatlı Dillim”, “Emine” ve “Yuvasız Kuşlar” gibi unutulmaz filmlerde rol almış Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

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Tedavisinin olumlu sonuçlanması için düzenli olarak hastaneye giden Akın, sosyal medya hesabından hastanede çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaştı.

“10 GÜNÜM VAR”

Akın, yaptığı paylaşımda: “Bence iyi haber. Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum” ifadelerini kullandı.

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