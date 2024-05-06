Fillerin isyanı. Polisler ne yapacağını şaşırdı

Tayland’da fille isyan ederek insanlara saldırdı. Son dönemde ülkenin özellikle turistik kesimlerinde fillerin neden olduğu olaylar yaşanıyor. Son olarak 50’den fazla fil otoyolu kapattı, insanları ve arabaları ezdi. Fillerin isyanı sırasında yerel halk ve polis ekipleri ne yapacağını şaşırdı.

Ülkede hazırlanan bir raporda 2018 yılından bu yana fillerin neden olduğu olaylarda 150’den fazla kişi hayatını kaybederken 130’dan fazla kişi yaralandı. Can kaybı ve yaralıların büyük çoğunluğunun turistler olduğu öğrenildi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Tayland’da 3 binden fazla dev hayvan evcilleştirildi. Yalnızca 2 bin 200 tanesinin vahşi doğada serbestçe dolaşmasına izin veriliyor. Filler, yeni bakıcıları tarafından normal yaşam alanlarından uzaklaştırılıyor ve zincirlerle kaplı küçük kapalı alanlarda yaşamaya zorlanıyor.

Fillerin insanlara saldırmasının altından büyük trajediler çıktı. Bölgede yaban hayatı konusunda çalışan uzmanlar, fillerin büyük bir zalimlik ve istismara maruz kaldığının altını çizdi. Uzmanlar, Saldırıları gösteri turistlere gösteri yapmaya zorlanan fillerden kaynaklandığını belirledi.

Öte yandan doğal ortamlarından ve sürülerinden koparılan yavruların hayal kırıklığı ve korku ile saldırganlaşabileceği yönünde uyarılar yapılıyor.