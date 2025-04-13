Film gibi olay... ABD'den yanlışlıkla El Salvador'a gönderildi! Hapishanede güvende...

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı ettiği Marylandli Kilmar Abrego Garcia'nın hapishanede sağ ve güvende olduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Michael Kozak, mahkemeye Garcia'nın durumuyla ilgili yazılı beyanda bulundu.

"SAĞ VE GÜVENDE"

Kozak, Garcia'nın "hapishanede sağ ve güvende olduğunu" ifade etti.

Trump ise dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bir araya geleceğini teyit ederek "Başkan Bukele, dünyanın ve özellikle de ABD'nin en tehlikeli düşmanlarından bazılarını ülkesinin himayesine büyük bir nezaketle kabul etti. Bu barbarlar, artık yalnızca gururlu ve egemen bir devlet olan El Salvador'un himayesinde bulunuyor ve onların geleceği 'Başkan B' ile hükümetinin takdirindedir. Bu kişiler, artık vatandaşlarımız için asla bir tehdit ya da tehlike oluşturamayacak!" ifadelerini kullanmıştı.

Air Force One uçağında basına açıklamada bulunan Trump, El Salvador'a sınır dışı edilen kişilerle ilgili, "Eğer ABD Yüksek Mahkemesi birini geri getirin derse, tabii getiririm. Yüksek Mahkeme'ye büyük saygım var." diye konuşmuştu.

GARCİA'NIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

ABD'de Donald Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Dosyada, Tren de Aragua çetesi üyeleri olduğu iddia edilen diğer göçmenlerle Garcia'nın El Salvador'daki hapishaneye aktarıldığının kabul edilmesine rağmen artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

ABD medyasında Garcia'nın 16 yaşındayken ülkesindeki çete şiddeti nedeniyle ABD'ye kaçtığı ve 2019'da çıkarıldığı mahkemede federal yargıç tarafından El Salvador'a gönderilmesine karşı "koruma statüsü" sağlandığı belirtilmişti.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye geri getirilmesine hükmetmişti.