Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda

Aksaray ilinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan bir otomobil, nefes kesen bir takibin ardından durduruldu.

Nakkaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şüpheli araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin dikkatini çekti. 68 FE 422 plakalı aracın sürücüsü, polisin dur ihtarına rağmen hızını artırarak kaçışa geçti. Kısa sürede başlayan kovalamaca, polis kameraları tarafından kayıt altına alındı. Yoğun trafikte devam eden kovalamacaya, motosikletli yunus ekipleri de dahil oldu.

Hasas Mahallesi'nde sıkıştırılan araçta bulunan A.D. (22), H.D. (20) ve A.B. (18) isimli şüpheliler, üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde (bonzai) ile yakalandıktan sonra gözaltına alındı. Olay yerindeki araçta detaylı arama yapılarak, şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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