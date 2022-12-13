Köpeği buzlu havuza düşen genç kadın koşarak havuza atladı

Odatv'nin haberine göre, sosyal medya platformu Reddit’te yayınlanan bir video gündem oldu. Söz konusu videoda bir evin bahçesinde oynayan iki köpekten biri dengesini kaybederek buzla kaplı havuzun içine düştü.

Köpeğinin buzlu havuza düştüğünü gören kadın büyük bir hızla havuza atlayarak köpeğini kurtarmaya çalıştı. Enlemesine sığ olan havuzun içinde yürüyen kadın köpeğini bulamadı. Bunun üzerine sudan çıkan kadın, havuzun içine bir kez daha baktı.

Köpeğini gören kadın ikinci kez havuza atlayarak hipotermi geçiren köpeğini sudan çıkarmayı başardı. Havuz kenarında kan dolaşımının hareket ettirmek için köpeğini ovalayan kadın, daha sonra onu kucaklayarak evine götürdü..

Öte yandan öğrenilen bilgilere göre ise buzlu havuzdan kurtulan köpek hayata tutundu. Kadının köpeğini buz dolu havuzdan kurtardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.