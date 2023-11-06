Filtre kahve kilo verdiriyor mu?

İnsanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulmak için filtre kahve detayı ortaya çıktı. Peki, filtre kahve kilo verdiriyor mu? İşte detaylar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Filtre kahve kilo verdiriyor mu?

Filtre kahve, kin adlı bir madde içerir. Bu madde, metabolizma hızını yükselterek daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Bu da kilo vermenize katkı sağlayabilir.

Filtre kahve, kafein de içerir. Kafein, iştahınızı azaltabilir ve böylece daha az yemek yemenize yardımcı olabilir. Ancak, kafein toleransınız kişiye göre değiştiği için bunu dikkate almalısınız.

Filtre kahve, enerjinizi yükseltebilir ve egzersiz yaparken daha iyi performans göstermenize yardımcı olabilir. Daha fazla enerji, daha aktif olmanızı ve daha fazla kalori harcamanızı sağlayabilir. Bu da kilo vermenize yardımcı olabilir.

Ancak, filtre kahve, klorojenik asit gibi bazı antioksidanları kaybeder. Antioksidanlar, vücudunuzdaki zararlı maddelerle savaşarak sağlığınızı korur. Bu yüzden, kilo vermek isteseniz de, antioksidan bakımından zengin besinler tüketmeye özen göstermelisiniz.

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