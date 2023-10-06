Filtre kahve yapmak sanılanın aksine makine veya french pressiniz varsa çok kolay. Kaliteli kahve çekirdekleri ile yapacağınız filtre kahve günlük kahve ihtiyacınızı karşılayacaktır. Peki, filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir?

Filtre kahve, ekipman ve su uygun şartlarda bir araya geldiğinde lezzetli bir kahve oluşmasını bekleriz. Ancak sonuç hiç de öyle olmayabilir. Çünkü kahveyi yaparken dikkat edilecek bazı noktalar lezzeti en üst seviyeye taşımak için önemli etkenlerdir.

Örneğin kahve seçimi lezzetli bir filtre kahve için olmazsa olmazdır. Zira kahvenin ne zaman çekildiği ne kadar süre beklediği lezzeti etkiler. Bir kahve ne kadar yakın zamanda çekilmiş ise o kadar lezzetli olur. Hatta öyle ki gerçek kahve tutkunları evlerinde kendi kahvelerini öğüterek filtre kahve yapma işine kadar götürür olayı.

Kahve kadar kullanılan su da lezzet açısından önemlidir. Musluk suyu yerine kaliteli bir şişe su ya da filtre su kahvenin lezzetini katlayacaktır.

Kahve yapımında kullanılan malzemelerin temizliği de önemlidir. Zira aparatlar üzerinde önceden kalan kahve kırıntıları taze kahvenin tadını acılaştırabilir.

FRENCH PRESS İLE FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR?

Evde makineniz yok ancak filtre kahve içmek istiyorsanız bunun için dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Edinebileceğiniz ucuz ve basit ekipmanlar ile eşsiz filtre kahve lezzetini evinizde deneyimleyebilirsiniz.

Bitki çayı demlemek için kullanılan French press aynı zamanda filtre kahve demlemek içinde oldukça pratik bir mutfak ürünü olarak kullanılıyor.

French press ile lezzetli bir filtre kahve yapmak için önce sıcak su ile önce French pressi çalkalayın.

Ardından önce içine filtre kahveyi koyun. Üzerine sıcak suyu yavaşça ilave edin. Ancak suyun hepsini koymadan önce az su ile tüm kahvenin ıslanmasını sağlayın.

30 saniye kadar bekleyin ve suyun kalanını ekleyin.

Suyu ilave etmeye başladığınız andan itibaren kahvenin demlenme süresini başlatmış olacaksınız.

Tüm bu işlemlerin sonunda kahveyi demlemeye bırakın.

Burada istediğiniz yoğunluğa sahip kahveyi hazırlamak için demlenme süresine dikkat edilmeli. Hafif yoğunlukta filtre kahve için 4 dakika, orta yoğunlukta filtre kahve için 5 dakika, yoğun bir aromaya sahip filtre kahve için de 6 dakika yeterli olacaktır. Bu sayede dilediğiniz yoğunlukta kahveyi elde edebilirsiniz.