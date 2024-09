Final Fantasy XVI ve God of War bu hafta PC'ye geliyor

Bu hafta PC oyuncuları için önemli bir gelişme yaşanıyor. İki büyük PlayStation 5 oyunu, Final Fantasy XVI ve God of War: Ragnarok, PC platformuna geliyor. Final Fantasy XVI, 17 Eylül'de piyasaya sürülürken, God of War: Ragnarok ise 19 Eylül'de çıkacak. Her iki oyun için de performans incelemeleri yapılmış durumda. AMD, bir önizleme sürücüsü yayınlarken, Nvidia'nın sağladığı kıyaslamalar, DLSS 3 Kare Üretimi etkinleştirilmiş ve edilmemiş RTX 40 serisi GPU'lardaki performansı gösteriyor.

Nvidia’nın testleri, DLSS 3 FG etkinleştirildiğinde Final Fantasy XVI'da FPS'nin iki katına çıktığını gösteriyor. Ancak, RTX 4060'tan 4090'a kadar tüm kartlar, DLSS 3 ve maksimum ayarlarla 1080p'de oynanabilir FPS (40-60) sunabiliyor. Daha yüksek çözünürlüklerde, 1440p ve 4K'da, üst düzey RTX 40 serisi kartlar daha iyi performans sunacak. God of War: Ragnarok ise daha hızlı çalışıyor çünkü farklı bir oyun türüne sahip ve tıkanma olasılığı daha düşük. Nvidia ayrıca 19 Eylül'de çıkacak Dead Rising Deluxe Remaster hakkında bilgi verdi; bu oyun lansmanda DLSS 3 ve Reflex desteği içerecek.

AMD’nin Adrenalin Yazılımı 24.20.11.01 önizleme sürümü, Final Fantasy XVI, Ghost of Tsushima, Black Myth: Wukong ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 gibi oyunlar için düzeltmeler ve iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca, Frostpunk 2, God of War: Ragnarok ve The Sims 4 için DirectX11 güncellemesi desteklenecek. AMD'nin yeni HYPR-Tune desteği, oyun içi FSR 3 yükseltme ve kare oluşturma seçeneklerini etkinleştirerek performansı artırıyor.

Ancak, kare oluşturma teknolojileri giriş duyarlılığını iyileştirmiyor. 30 FPS'de çalışan bir oyunun 60 FPS gibi hissedilmesi mümkün değil; bu nedenle, kare oluşturma çözümleriyle gerçek bir FPS performansı elde etmek her zaman en iyi çözüm değil.