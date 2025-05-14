Final sona erdi, Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Süper Kupa'nın formatını değişmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası’nın sonucu merakla bekleniyordu. Dörtlü final şeklinde gerçekleşecek Süper Kupa’ya katılacak takımlar Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından büyük oranda netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, 1 puan uzaklıkta bulunduğu Süper Lig şampiyonluğunu da kazandığı takdirde Süper Kupa yarı finalinde Kupa finalisti Trabzonspor ile karşılaşacak. Lig ikincisi Fenerbahçe ise ligi üçüncü sırada tamamlayan (Beşiktaş ya da Samsunspor) ile karşılaşacak. İki karşılaşmanın kazananı finalde karşı karşıya gelecek.