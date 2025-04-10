Final yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu! Kızılcık Şerbeti için karar verildi

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Final yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu! Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Kızılcık Şerbeti'ne Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin veda etmesinin ardından dizinin final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin yapımcısından açıklama geldi.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin diziden ayrılmasının ardından dizinin yapımcısı açıklama yaptı.

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DİZİNİN FİNAL YAPACAĞI SÖYLENTİLERİ BAŞLADI

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından dizinin final yapacağı söylentileri hızla yayılmaya başladı. Fenomen dizinin yapımcısı Faruk Turgut dizi hakkındaki tüm iddialara açıklık getirdi.

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“ŞU ANDA DÖRDÜNCÜ SEZONA GEÇİYORUZ”

Turgut, "Sibel hanımla 96 bölüm birlikte çalıştık. Bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. 'Son hafta senaryo gitti, orada öğrendi' diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane, çok da güzel ayrıldık. Tekrar birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Biz üç senedir birlikte bir yol yürümüşüz, büyük bir saygı var. Asla bir saygısızlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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Faruk Turgut, 'Kızılcık Şerbeti'nin bu kadar sevilmesini bekleyip - beklemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Ben bugüne kadar hiç üç sezon iş yapmadım. İkinci sezonda işlerim biterdi, ilk defa 'Kızılcık Şerbeti' ile nasip oldu. Ben de bu kadar olacağını beklemiyordum ama oldu. Şu anda dördüncü sezona geçiyoruz, biz de ziyadesiyle memnunuz bu işten.''

Yapımcının bu sözlerinin üzerine dizinin devam edeceği ve final iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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