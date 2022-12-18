Fransa'nın 11'i belli oldu

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın finalinde saat 18.00'de Arjantin'le karşı karşıya gelecek olan Fransa Milli Takımı'nın onbiri belli oldu.
Önceki günkü antrenmanda sakatlanan Oliver Giroud, ilk onbirdeki yerini aldı.
Lusail Stadı'nda oynanacak maça Fransa şu onbirle çıkacak:
Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Dembele, Mbappe, Giroud
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