Dünya Kupası şampiyonunu şimdiden açıkladılar. Daha yarı finaller bile yapılmadı ama

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda yarı finaller öncesi hangi takımın şampiyon olacağı sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD'li bir şirket sonucu şimdiden açıkladı.
ABD'de istatistik analizler yapan FiveThirtyEight adlı şirket, 2022 Dünya Kupası için çarpıcı açıklama yaptı.
Buna göre;
- Arjantin'in finale çıkma oranı yüzde 66.
- Fransa'nın finale çıkma oranı yüzde 64.
- Hırvatistan'ın finale çıkma oranı yüzde 36.
- Fas'ın finale çıkma oranı yüzde 34.
- Fas'ın şampiyon olma ihtimali yüzde 13.
- Hırvatistan'ın şampiyon olma ihtimali yüzde 16.
- Fransa'nın şampiyon olma oranı yüzde 35.
- Arjantin'in şampiyon olma ihtimali yüzde 37.
Şirkete göre Arjantin büyük olasılıkla 2022 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayacak.
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