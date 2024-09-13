Financial Times: Erdoğan, ABD'nin 100 dev şirketinden 20 yönetici ile görüşecek

Financial Times'ın aktardığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcıları ülke piyasalarına geri çekmek için bu ay New York'ta ABD'nin önde gelen şirket yöneticileri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Toplantının organizatörlüğünü yapan Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve planlar hakkında bilgi sahibi olan diğer bazı kişilerin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, Eylül'ün son haftasında BM Genel Kurulu ile aynı zamana denk gelen en az dört etkinlikte yatırımcılar ve şirket yöneticileri ile bir dizi görüşme yapacak.

"ERDOĞAN, DEV ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELECEK"

TAİK'in Financial Times'a verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül tarihinde 20 Fortune 100 ABD şirketi yöneticisiyle bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacak.

Aktarılanlara göre katılımcı listesinde Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticiler de yer alacak. Ancak Financial Times'ın belirttiğine göre JPMorgan, Goldman ve Citi konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

Goldman, bir gün sonra da Manhattan'daki merkezinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da konuşma yapacağı bir Türk yatırım konferansına ev sahipliği yapacak. İstanbul'da listelenen şirketlerin de etkinliğin yan etkinliklerinde yatırımcı toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TAİK ve Citigroup tarafından düzenlenen görüşmelere ev sahipliği yapacak.