Finans Uzmanı Şenol Babuşçu 500've 1000 liralık banknotların basılmama nedenini açıkladı

Bankalara müşterilerin paraları bavullarla getirdiği için şubelerin otogarlara döndüğünü söyleyen Finans ve Bankacılık Uzmanı Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Dünkü açıklamasında bankacıların sabahtan akşama bavulla getirilen paraları saydığını belirten Babuşcu 500'lük ve 1000 liralık banknotların ne zaman basılacağını sormuştu. "Banka şubelerinin otogarlardan farkı yok" açıklaması yapan Babuşcu bugün yaptı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti

Yeni banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan resmi açıklama geldi

Yüksek küpürlü banknot basıldığında enflasyonun artmayacağını belirten Babuşcu "Enflasyon artınca yüksek küpürlü banknot basılır... Hükümet son yılllarda yüksek enflasyon olduğunu kabullenmemek için yüksek küpürlü banknot basmıyor..." dedi.

İşte babuşcunun o paylaşımı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum sonrası Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yeni banknotlarla ilgili soru soruldu. Tedavüldeki kupür kompozisyonunu değerlendirdiklerini belirten Karahan "Biz bunu nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek bir karar aldık ve şu anda kupür çalışması yok. Mevcut kupürlerle devam ediyoruz ama dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.